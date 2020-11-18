التفاصيل الكاملة لحادثة وفاة طفل بعد سقوطه في عجانة أحد أفران دمشق

سجلت في مدينة دمشق يوم أمس ، حادثة أليمة تمثلت بـ وفاة طفل بعد سقوطه داخل عجانة أحد الأفران.

ونشرت صحيفة “الوطن” التفاصيل الكاملة للحادثة نقلاً عن مدير فرع السورية للمخابز في دمشق نائل اسمندر والذي أكد أن حادثة سقوط الطفل في عجانة مخبز قبر عاتكة لم تخرج عن سياق قضاء وقدر.

وأوضح اسمندر أن الطفل سقط داخل العجانة بعد أن دخل إلى الفرن برفقة والده وحاول اللعب بالعجين مغافلاً والده ليعلَق ضمن العجانة وأسعف على الفور إلى المشفى لكن انتهى الأمر بوفاته.

وعليه، قامت الجهات المعنية بإغلاق الفرن منذ صباح أمس الثلاثاء وتم فتح تحقيق لكشف ملابسات الحادث وأعيد مجدداً فتح الفرن عند منتصف ليل الثلاثاء.

كما قامت المؤسسة السورية للمخابز بإعفاء مشرف المخبز من مهامه مع العلم أن والد الطفل لم يتهم المخبز واعتبر موضوع وفاة طفله قضاء وقدراً.

ولاحقاً، أصدر المدير العام للمؤسسة السورية للمخابز قراراً بمنع الزيارات ودخول أي مواطن إلى داخل حرم أي مخبز.