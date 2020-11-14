بالفيديو .. داغستانية تقدم للسيدة أسماء الأسد هدية مميزة

تلقت السيدة الأولى أسماء الأسد ، هدية داغستانية مميزة أول أمس خلال لقاها آنا كوزنتسوفا، مفوضة حقوق الطفل في روسيا.

وبحسب مقطع فيديو نشر على وسائل إعلام عدة، قدمت كوزنتسوفا للسيدة أسماء الأسد هدية تذكارية داغستاني خلال لقاء جمعهما في دمشق .

وكانت الهدية فناجين من القهوة مصنوعة من الفضة وتحمل نقوش تمثل رمزا للصناعة اليدوية القديمة في جمهورية داغستان الروسية بمنطقة القوقاز.

يذكر أن السيدة الأولى و آنا كوزنتسوفا ناقشتا خلال اللقاء قضايا التعاون بين البلدين في مجال حماية حقوق الأطفال وإعادة القاصرين من المخيمات في سوريا إلى بلدانهم.

الفيديو: