الأسبوع المقبل.. تطبيق التسعيرة الجديدة لجمركة الموبايلات سوريا

أعلنت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد عن تطبيق أسعار التعرفة الجمركية الجديدة على الموبايلات في سوريا غير المصرح عنها جمركياً اعتباراً من الأسبوع القادم.

حيث أبلغت الهيئة الناظمة للاتصالات المشتركين الذين اشتروا أجهزة خليوية غير مصرح عنها بعد تاريخ 17 حزيران الفائت، بضرورة “المصالحة” على تلك الأجهزة، حيث سيتم تطبيق أسعار التعرفة الجمركية الجديدة على الموبايلات في سوريا قبل بداية شهر تشرين الثاني الجاري.

وعن تفاصيل التعرفة الجمركية الجديدة للأجهزة الخليوية، أفاد مدير الشؤون الفنية في الهيئة، وائل سابا، في تصريح لإذاعة “المدينة أف أم”، أنها ستكون على النحو التالي:

الفئة الأولى 65,000 ل.س ، والفئة الثانية 110.000 ل.س ، الفئة الثالثة 200.000 ل.س، أما الفئة الرابعة 250.000 ل.س.

وأضاف مدير الهيئة أنه تم تمديد فترة الدفع حتى نهاية الأسبوع الحالي بتاريخ 5\11\2020 ليتمكن كل من واجه صعوبة في الدفع سابقاً من تسديد المبالغ المترتبة عليه، وفقاً للتعرفة القديمة.

كما نوه سابا، إلى أن هذه التعرفة وضعت من قبل المديرية العامة للجمارك ووزارة المالية، آخذين بعين الاعتبار تغيرات سعر الصرف ومواصفات الأجهزة وسعرها بالقطع الأجنبي.