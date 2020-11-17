الأردن يضع شروط جديدة على المسافرين القادمين من سوريا

أصدر الأردن شروط جديد على المسافرين القادمين من سوريا إلى أراضيه ، من بينها إحضار فحص PCR قبل 48 ساعة من موعد السفر.

شروط جديدة على المسافرين القادمين من سوريا إلى الأردن

وبحسب صحيفة “الرأي” الأردنية، فرضت حكومة عمان شروط جديدة للتنقل بين الأردن وسوريا وذلك بعد إعادة افتتاح معبر نصيب الحدودي مع سوريا أمام حركة السوريين و زوجاتهم الأردنيات و أبناء الأردنيات المتزوجات من سوريين.

وعن هذه الشروط ، نقلت الصحيفة الأردنية عن مصدر حكومي أنها تتمثل بأن يتم النقل عن طريق التبادل بين الباص الأردني والسوري في منطقة الحدود، وإحضار فحص PCR قبل 48 ساعة من موعد السفر (شريطة أن تكون النتيجة سلبية)”.

كما اشترطت السلطات الأردنية على حملة الجوازات الأردنية المقيمين في سوريا ، إبراز الإقامة عند المغادرة من الحدود، إضافة إلى أن حملة جوازات السفر الأردنية من المتزوجات من سوريين إبراز دفتر العائلة لإثبات ذلك عند مغادرة الحدود.

ويتوجب أيضاً على الأردنيين الراغبين بالعودة، التسجيل على المنصة والعودة تكون جوا فقط.

ومن الشروط، يتوجب على كل شخص سوري لا يحمل جواز سفر ، مراجعة السفارة السورية لكي يحصل على تذكرة عبور، وكذلك بالنسبة للسوريين الذين يحملون جواز سفر منتهي الصلاحية، عليهم مراجعة السفارة السورية في عمان.