استشهاد 3 جنود سوريين إثر عدوان إسرائيلي على دمشق

تصدت وسائط الدفاع الجوي فجر اليوم الأربعاء ، لعدوان إسرائيلي في سماء دمشق أسفر عن استشهاد جنود من الجيش السوري.

عدوان إسرائيلي على دمشق

وقال المصدر العسكري بحسب ما نشرت سانا: “حوالي الساعة 3,11 فجر هذا اليوم قام العدو الصهيوني بعدوان جوي من اتجاه الجولان السوري المحتل على المنطقة الجنوبية وقد تصدت له وسائط دفاعاتنا الجوي وأسقطت عدداً من الصواريخ”.

وأسفر العدوان عن استشهاد ثلاثة عسكريين وجرح جندي، ووقوع بعض الخسائر المادية.

واعترف العدو الإسرائيلي بالعدوان حيث نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على صفحته زاعماً أن “الطيران الحربي الإسرائيلي قام بالإغارة على ما قال إنها أهداف لفيلق القدس الإيراني والجيش السوري”.

وشن الاحتلال الإسرائيلي خلال سنوات الحرب الكثير من الغارات على سوريا والتي تصدت لها وسائط الدفاع الجوي قبل الوصول إلى أهدافها.