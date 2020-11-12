ارتفع 3 آلاف ليرة.. سعر الذهب في سوريا يعاود ارتفاعه

شهد سعر الذهب في سوريا اليوم الخميس ارتفاعاً كبير بدأ به تداولاته بالسوق المحلية صباحاً، مسجلاً رقماً قياسياً جديداً.

سعر الذهب في سوريا :

وحُددت الأسعار اليوم بحسب ما نشرته الجمعية الحرفية لصياغة الـذهب، غرام الـ 21 بـ 137000 ليرة سورية مبيع، و 136500 شراء، وغرام الـ 18بـ 117429 ليرة مبيع، و 116929 ليرة شراء.

بينما سجل غرام الـ 21 يوم أمس 134000 ليرة سورية مبيع ، و 133500 شراء، وغرام الـ 18بـ 114857 ليرة مبيع، و 113357 ليرة شراء.

وسجلت الأونصة الذهبية السورية يوم أمس سـعر وصل إلى 5 مليون و240 ألف ليرة سورية وذلك وفقاً لسعرها العالمي البالغ 1986 دولاراً.

وكان رئيس جمعية الصاغة غسان جزماتي أكد في وقت سابق أن سـعر الذهب لن ينخفض إلا عند انخفاض سـعر صرف الدولار، لأن الأخير يتناسب طرداً مع سعـر الذهب، فكلما ارتفع سعـر الدولار ازداد سعـر الذهب والعكس صحيح.