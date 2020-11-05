ارتفاع مفاجئ.. أسعار الذهب في سوريا اليوم الخميس

تشهد أسعار الذهب في سوريا ارتفاعاً جديداً اليوم الخميس 5 تشرين الثاني، وذلك بعد تأرجحات تأثرت بها البلاد.

أسعار الذهب في سوريا :

وحُددت الأسعار اليوم بحسب ما نشرته الجمعية الحرفية لصياغة الـذهب، غرام الـ 21 بـ 132000 ليرة سورية مبيع 131500 شراء، وغرام الـ 18بـ 113143 ليرة مبيع 112643 ليرة شراء.

وسجلت الأونصة الذهبية السورية اليوم مستوى قياسي جديد لأول مرة في تاريخ الذهب السوري، حيث وصل السعر لحوالي 4 ملاين و900 ألف ليرة سورية، وذلك وفقاً لسعرها العالمي البالغ 1918 دولاراً.

أما أسعار الليرات الذهبية، فقد سجلت أمس سعر بحوالي مليون و196 ألف ليرة سورية، أما الليرة الذهبية عيار 22 قيراط فقد وصل سعرها إلى مليون و132 ألف ليرة سورية، والليرة الذهبية عيار 21 قيراط بلغ سعرها مليون و85 ألف ليرة سورية، بينما ارتفعت الليرة الرشادية إلى 980 ألف ليرة سورية

وسجل غرام الـ 21 قيراط سعره يوم أمس 129 ألف ليرة، بينما بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراط 110 آلاف و571 ليرة سورية، ويرتفع سعر الذهب تبعاً لارتفاع الأسعار عالمياً.