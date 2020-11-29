إنقاذ عاملين وإصابة آخرين إثر حريق في مرفأ طرطوس

اندلع ليل أمس حريق في مرفأ طرطوس أسفر عن إصابة عدد من العمال فيما تم إخماد النيران وإنقاذ مناوبين عالقين داخل المرفأ.

حريق في مرفأ طرطوس

وذكرت صحيفة “الوطن” أن صومعة الحبوب في مرفأ طرطوس شهدت انفجار في الفلتر الذي يقوم بتنقية الغبار والقشور نتيجة ماس كهربائي.

واندلع الحريق في الساعة الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل وخلال قيام المناوبين بعملهم وامتدت النيران إلى داخل الصومعة.

وعمل فوج الإطفاء على الفور على إخماد الحريق كما تم اسعاف 5 عمال الى مشفى الباسل وهم قيد العلاج في قسم الحروق.

وتمكنت سيارات الإطفاء من إخماد الحريق فضلاً عن إنقاذ العمال المتواجدين في الداخل علماً أن الحريق استمر لفترة طويلة نوعاً ما.