إليكم سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار اليوم

يواصل الدولار الأمريكي هبوطة مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك يسجله في التداولات المصرفية بالسوق السوداء في لبنان.

سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار

وبحسب تداولات الصرف التي بدأت صباح اليوم الأربعاء 4 تشرين الثاني/ نوفمبر، فقد سجل الدولار في السوق الموازية سعر تراوح ما بين بين 6,900 ليرة للشراء 7,100 ليرة للبيع، بينما كان يوم أمس بين 7,000 ليرة للشراء 7,200 ليرة للبيع.

في سياق متصل أعلنت نقابة الصرافين في لبنان تسعير صرف الـدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين الشراء بسعر 3,850 ليرة والبيع بسعر 3,900 كحد أقصى.

ويتم تداول سعر صرف اليورو الأوربي ما بين 8,064 ليرة للشراء 8,298 ليرة للبيع ، فيما سجل الإسترليني 4,892 ليرة للشراء 5,034 ليرة للبيع.

ومنذ انتخاب سعد الحريري لتشكيل حكومة جديدة والتأرجحات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، بدأت السوق الموازية في لبنان وأسعار العملات الأجنبية تتراوح بين صعود وهبوط.