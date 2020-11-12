إليكم سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم

تشهد العملات الأجنبية في لبنان تأرجح في سعر صرفها بين الارتفاع والهبوط تأثرةً بالوضع الاقتصادي الراهن في البلاد، وسجل الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية اليوم الخميس سعراً مقارب لما سجله يوم أمس.

سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار

وبحسب التداولات التي بدأت صباح اليوم الخميس فقد سجل الدولار سعر تراوح ما بين 7430 ليرة للشراء، و 7450 ليرة لبنانية لبيع الدولار الواحد، بينما كان أغلق يوم أمس على تسعيرة 7440 ليرة للشراء و 7500 ليرة للبيع، بحسب ما نشره موقع “لبنان 24”,

في حين كانت نقابة الصرافين في لبنان أعلنت تسعير صرف الـدولار الأمريكي مقابل اللـيرة اللبنانية بهامش متحرك بين الشراء بسعر 3,850 ليرة والبيع بسعر 3,900 كحد أقصى.

ويتغير سعر صرف الدولار في السوق السوداء اللبنانية بشكل متسارع حسب المناطق، وتبعاً لوفرته في السوق المحلية والتطورات السياسية في البلاد التي تواجه توترات منذ أكتوبر/ تشرين الثاني 2019.

وبلغ معدل التضخم في لبنان 500% على أساس سنوي، وأكثر من 125% على أساس شهري.