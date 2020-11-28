إليكم سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية لليوم السبت

بالتزامن مع استمرار الإقفال العام في الجمهورية اللبنانية في إطار التدابير المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا، يستمر تداول سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية بسعر متأرجح ما بين الارتفاع والهبوط.

سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار

وبحسب التعاملات التي بدأت صباحاً، فقد سجل الدولار سعر تراوح ما بين 8260 ليرة للشراء، و و8310 ليرة لبنانية لبيع الدولار الواحد، بحسب ما نشره موقع “لبنان 24”,

وأقفل سعر صرف الدولار في السوق السوداء مساء أمس الجمعة ما بين 8250 ليرة 8300 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وكانت نقابة الصرافين في لبنان أعلنت تسعير صرف الـدولار الأمريكي مقابل اللـيرة اللبنانية بهامش متحرك بين الشراء بسعر 3,850 ليرة والبيع بسعر 3,900 كحد أقصى.

ووجه الرئيس اللبناني ميشال عون، في وقت سابق رسالة إلى البرلمان يحثه فيه على التعاون لتحقيق التدقيق المالي الجنائي.

وقال عون في رسالته: “يجب التعاون مع السلطة الإجرائية لتمكين الدولة من إجراء التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان والتدقيق ينسحب إلى سائر مرافق الدولة العامة تحقيقاً للإصلاح المنشود وبرامج المساعدات”.