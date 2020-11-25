إصدار الحكم بحق زوج نانسي عجرم بجريمة قتل الرجل السوري في منزله

أعلن قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، نقولا منصور، عن قراره الظني في حق زوج الفنانة نانسي عجرم، فادي مخائيل الهاشم، الذي ادُعي عليه أنه أقدم على القيام بجريمة قتل.

أخبار الفن – نانسي عجرم

وصرح القاضي بأنه تم إدانة الهـاشم بجرم المادة 547 (القتل القصدي)، والتي توجب إنزال عقوبة السجن لمدة ١٥ سنة، لكنه عطفها على المادة ٢٢٨ الفقرة الثانية من قانون العقوبات، أي طلب له الأسباب التخفيفية على اعتبار أنه قتل بدافع الدفاع عن نفسه ومنزله، ورغم ذلك، لم يمنع عنه المحاكمة، إنما طلب إيجاب محاكمته أمام محكمة جنايات بعبدا التي ستكون لها الكلمة الفصل.

وجاء في مضمون القرار الظني أن الهـاشم كان في حالة انفعال شديدة نتيجة خوفه على عائلته، على أن يعود لمحكمة الأساس الفصل في هذه النقطة، ولقد تمت إحالة القرار إلى الهيئة الإتهامية في جبل لبنان.

من جهته غابي جورمانوس، محامي فادي الهاشم، علق على قرار المحكمة وقال: “إنهم كانوا يتوقعون حكماً بالدفاع عن النفس المشروط، لكنه جاء بعقوبة الـ 20 سنة معطوفة على مادة ثانية تمنع العقاب، وقانونيا الحكمان يؤديان إلى نفس النتيجة وهي اللا عقاب، وإذا قمنا بقراءة المادة المعطوف عليها القرار تتطابق مع ما قاله فادي في التحقيقات”.