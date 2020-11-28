أسعار الذهب في سوريا تتراجع بشكل ملحوظ.. سعر اليوم

تراجع سعر الذهب في سوريا اليوم السبت، مسجلاً رقماً جديداً خلال تداولاته التي بدأت صباحاً، وذلك بعد ارتفاع مفاجئ ومن بعده استقرار دام لمدة ثلاثة أيام.

سعر الذهب في سوريا :

وبحسب ما نشرته الجمعية الحرفية لصياغة الـذهب، فقد بلغ غرام الـ 21 بـ 140000 ليرة سورية مبيع، و 139500 شراء، وغرام الـ 18بـ 120000 ليرة مبيع، و 119500 ليرة شراء.

بينما استقر في الأيام الماضية غرام الـ 21 عند سـعر 142000 ليرة سورية مبيع، و 141500 شراء، وغرام الـ 18بـ 121714 ليرة مبيع، و 121214 ليرة شراء

وكانت الأونصة الذهبية السورية، سجلت حوالي 5 ملايين و226 ألف ليرة سورية، وذلك لوفق سـعر الأونصة في السوق العالمية 1865 دولار أمريكي.

وشهدت أسعار الذهب خلال الأسبوعين الفائتين ارتفاع تجاوز الـ 12 ألف ليرة، وارتفع سعر غرام الذهب منذ مطلع عام 2020 الحالي إلى الآن بنسبة 365%.