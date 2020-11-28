أسعار الذهب في السعودية تستمر بتراجعها.. سعر اليوم

تستمر أسعار الذهب في السعودية بتسجيل تراجع خلال تداولها بالسوق المحلية، وسجلت بتعاملاتها التي بدأت صباح اليوم سعر جديد عن يوم أمس.

سعر الذهب في السعودية

وبحسب موقع “أسعار الـذهب في السعودية”، فقد سجل اليوم السبت، عيار الذهب 24 في المعاملات الصباحية سـعر 215.45 ريال، بينما كان أمس بحدود الـ 218.10 ريال.

وسجل عيار الذهب 21 وهو الأكثر مبيعاً في المملكة سعر 188.52 درهم، وعيار 22 حوالي الـ 197.50 درهم، وأما عيار 18 فقد سجل 161.59 درهماً.

كما انخفض سعر الأونصة الذهبية في المملكة إلى 6701.25 ريال (1787 دولاراً) مقابل 6783.75 ريال (1809 دولارات)، الجمعة.

وهوت أسعار الذهب عالمياً أمس الجمعة، بنسبة 2% مقتربة من أدنى مستوى في 5 أشهر مودعة “المستوى المهم”.

ونزل الذهب أسفل المستوى الفني المهم عند 1800 دولار للأوقية (الأونصة)، ما أشعل موجة بيع كبيرة.

وللذهب عدة عيارات صنفت وفقاً لنسبة الذهب في كل كيلو، أغلاها عيار 24 لوجود أعلى نسبة للذهب به تبلغ 99%، ويضاف إلى سـعر الغرام كلفة مصنعية الذهب، وتختلف من شركة إلى أخرى، وبين منتجات الشركة الواحدة.