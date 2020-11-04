أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء والعوامل المؤثرة عليها

تأرجحت أسعار الذهب في السعودية بين ارتفاع وهبوط وفق هامش متحرك بسيط، وذلك بالتوازي مع انخفاض أسعارها عالمياً، مع فرض المزيد من الدول الأوروبية قيوداً للحد من تفشي فيروس كورونا، ومع مراقبة الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

أسعار الذهب في السعودية :

حيث سجل عيار الذهب 24 في التداولات الصباحية سعر 229.80 ومن ثم 228.11، بينما كان يوم أمس سجل حوال 226.90 ريال.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعاً في المملكة إلي 201.07 ومن ثم 199.6 بالمقابل سجل يوم أنس نحو 198.54 ريال.

ويتنوع الذهب على عدة عيارات صنفت وفقاً لنسبة الذهب في كل كيلو، أغلاها عيار 24 لوجود أعلى نسبة للذهب به تبلغ 99%، ويضاف إلى سعر الغرام كلفة مصنعية الذهب، وتختلف من شركة إلى أخرى، وبين منتجات الشركة الواحدة.