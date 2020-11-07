أسعار الذهب في السعودية اليوم.. ارتفاع بسيط

تستمر أسعار الذهب في السعودية بالارتفاع والهبوط وفق هامش متحرك بسيط، وذلك بالتوازي مع انخفاض أسعارها عالمياً، ومع مراقبة الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

أسعار الذهب في السعودية :

وبحسب موقع “أسعار الـذهب في الـأسعار الذهب في السعوديةسعودية”، فقد سجل عيار الذهب 24 في التداولات الصباحية اليوم السبت 7 تشرين الثاني، سعر 235.22 ريال، بينما كان الأسبوع الماضي بحدود الـ228.11 ريال.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعاً في المملكة إلي 205.82 درهم، وعيار 22 لـ 215.62 درهم، وأما عيار 18 فقد سجل 176.42 درهماً.

ويتنوع الذهب على عدة عيارات صنفت وفقاً لنسبة الذهب في كل كيلو، أغلاها عيار 24 لوجود أعلى نسبة للذهب به تبلغ 99%، ويضاف إلى سعر الغرام كلفة مصنعية الذهب، وتختلف من شركة إلى أخرى، وبين منتجات الشركة الواحدة.