أسعار الذهب في الإمارات تغلق تداولاتها بتحسن ملحوظ

سجلت أسعار الذهب في الإمارات العربية المتحدة اليوم الخميس 5 تشرين الثاني تحسناً ملحوظاً بالسوق المحلية خلال التداولات التي بدأتها صباحاً.

أسعار الذهب في الإمارات

وبحسب ما نشره موقع “الاقتصادي”، فقد بلغ عيار ذهب الـ22 حوالي سعر 220 درهم بينما أغلق يوم أمس على تسعيرة 216 درهم.

وبلغ عيار ذهب الـ24 حوالي سعر 234.25 درهم، مقابل 230 درهم تم تسجيلها في التداولات الأخيرة يوم أمس.

وتعتبر الأسعار في الإمارات متفاوتة وتتغير بين ساعة وأخرى تبعاً للسوق الاقتصادية والأسهم المالية والتأثيرات المرافقة لذلك.

وأظهرت معدلات الطلب الأخيرة على المشغولات الذهبية الجديدة تحسناً بشكل محدود، بدعم من انخفاضات سعرية سجلها الذهب أخيراً ونشاط تدريجي لإقبال الأفواج السياحية على الشراء مع نمو حركة النشاط السياحي بالدولة، بحسب ما صرح مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات.