أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت 7 تشرين الثاني

تستمر أسعار الذهب في الإمارات العربية المتحدة بتأرجحها بين الارتفاع والهبوط، حيث سجلت اليوم سعر متراجع عن يوم أمس الجمعة، بينما هون تحسن ملحوظ عن الخميس الماضي.

أسعار الذهب في الإمارات

وبحسب ما نشره موقع “الاقتصادي”، فقد بلغ عيار ذهب الـ22 حوالي سعر 222 درهم بينما أغلق يوم أمس على تسعيرة 223 درهم، وأما الخميس فقد بلغ 220درهم.

وبلغ عيار ذهب الـ24 حوالي سعر 236.25 درهم، مقابل 237 درهم تم تسجيلها في التداولات الأخيرة يوم أمس، وكانت تداولات أول أمس بحوالي 230 درهم.

وتعتبر الأسعار في الإمارات متفاوتة وتتغير بين ساعة وأخرى تبعاً للسوق الاقتصادية والأسهم المالية والتأثيرات المرافقة لذلك.

وأظهرت معدلات الطلب الأخيرة على المشغولات الذهبية الجديدة تحسناً بشكل محدود، بدعم من انخفاضات سعرية سجلها الذهب أخيراً ونشاط تدريجي لإقبال الأفواج السياحية على الشراء مع نمو حركة النشاط السياحي بالدولة، بحسب ما صرح مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات.