أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء

سجلت أسعار الذهب في الإمارات العربية المتحدة اليوم الأربعاء 4 تشرين الثاني تراجعاً بالسوق المحلية خلال التداولات التي بدأتها صباحاً.

أسعار الذهب في الإمارات

وبحسب ما نشره موقع “الاقتصادي”، فقد بلغ عيار ذهب الـ22 حوالي سعر 216 درهم بينما أغلق يوم أمس على تسعيرة 217 درهم.

وبلغ عيار ذهب الـ24 حوالي سعر 230 درهم، مقابل 231 درهم تم تسجيلها في التداولات الأخيرة يوم أمس.

وتعتبر الأسعار في الإمارات متفاوتة وتتغير بين ساعة وأخرى تبعاً للسوق الاقتصادية والأسهم المالية والتأثيرات المرافقة لذلك.

وأظهرت معدلات الطلب الأخيرة على المشغولات الذهبية الجديدة تحسناً بشكل محدود، بدعم من انخفاضات سعرية سجلها الذهب أخيراً ونشاط تدريجي لإقبال الأفواج السياحية على الشراء مع نمو حركة النشاط السياحي بالدولة، بحسب ما صرح مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات.