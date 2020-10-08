8 آلاف ليرة سورية لليلة.. ضبط ملهى ليلي يشغل متزوجات وقاصرات في ريف دمشق

ألقت إدارة الإتجار بالأشخاص على مطلوبين بتشغيل قاصرات في ملاهي ليلة بمنطقة معربا في ريف دمشق لتكشف التحقيقات وجود إذاعة بحث بحق البعض منهن.

ضبط ملهى ليلي يشغل متزوجات وقاصرات بريف دمشق:

ونشر موقع “صاحة الجلالة” أن دوريات الإدارة داهمت ملهى ليلي في معربا بعد ورود معلومات عن تشغيل قاصرات بداخله وقيامهن بتصرفات مخلة بالآداب العامة.

وبحسب التفاصيل الواردة، لاحظت الدوريات عندما دخلت إلى صالة الملهى ، وجود حفل فني راقص مع إضاءة خافته ووجود فتيات بلباس فاضح يرقصن على الطاولات بين الزبائن مع مشروبات روحية.

وتبين أن عدد من الفتيات هن تحت السن القانوني ورغم ذلك يحملن شهادة تعريف، كما تبين أن فتاتين منهن يوجد بحقهن إذاعة بحث.

وتم إلقاء القبض على جميع الموجودين وهم : المدعو ” ت، ع ” مستثمر ومدير الصالة، والمدعو “ز، ح” عامل البار ، والمدعوة ” ر، ق ” والمدعوة “ش، خ ” والشقيقتان ” س، ح” و” و، ح ” وهن قاصرات والقاصر ” ع ، س “.

واعترف مدير الصالة “ت ع” بأنه وبالتعاون مع شخص يدعى “م” يموله بـ 300 ألف ليرة شهرياً لإدارة الصالة، حيث يقوم بتشغيل الفتيات بعقود عمل بصفة راقصات استعراض ويطلب منهن ملاطفة الزبائن والرقص على الطاولات لجمع أكبر قدر ممكن من المال” النقطة ” وتنزيل الأراجيل لهم رغم منعها من قبل الفريق الحكومي بسبب جائحة الكورونا كما يقوم بتنظيم العقود للفتيات ضمن النقابة.

إحدى الفتيات تدعى “ر، ق” اعترف بأنها تعمل في الملهى كراقصة استعراضية وتجالس الزبائن من أجل المال وانها متزوجة ولديها 3 أطفال وزوجها موقوف بالسجن المركزي منذ 4 سنوات بتهمة النصب والاحتيال .

كما اعترفت القاصر ” س، ح ” بأنها حضرت برفقة شقيقتها القاصر أيضا ” و، ح ” للعمل في الملاهي الليلية كراقصات استعراض بعقود عمل نظامية مع المستثمر الحصول على مبلغ 8 الاف ليرة يوميا وهي مكتومة القيد.

وبالتوسع بالتحقيق مع شقيقتها المدعوة “و، ح ” اعترفت انها تعمل برفقة شقيقتها ضمن الملاهي الليلية وبعد أن تم القبض عليها تم عرضها على الطبيب الشرعي ليتبين انها لم تتجاوز 17 عاما.