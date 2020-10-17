700 حالة إسهال في ريف دمشق بسبب مياه شرب ملوثة

أصيب بعض من أهالي منطقة معضمية الشام بريف دمشق بحالات “إسهال” نتيحة تسمم جماعي من مياه الشرب الملوثة.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل 700 حالة إسهال حتى الآن في معضمية الشام وتم نقل ثلاث حالات منها إلى المشفى.

وبدأت هذه الحالات منذ يوم الخميس 15 تشرين الأول، حيث تم تسجيل 60 حالة يومها، بحسب ما ذكرت مصادر أهلية في المنطقة.

وأوضحت وزارة الصحة أنه بعد الإبلاغ عن حالات إسهال في معضمية الشام، تم إرسال فريق رقابة صحية إلى المنطقة للكشف عن سلامة المياه مع تواجد كادر طبي وتمريضي في مركزها الصحي على مدار الساعة لاستقبال الحالات الإسعافية وتخصيص سيارتي إسعاف لنقل المرضى الذين تتطلب حالتهم الإقامة في مشفى.

فيما أكد وزير الصحة حسن الغباش تفقده للخدمات الإسعافية والطبية المقدمة في معضمية الشام عبر المركز الصحي والنقطة الطبية المحدثة بالحي الشرقي، مؤكداً توفر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لعلاج حالات الإسهال التي ترد إليهما.

وكشف أحد صيادلة الحي لموقع “بيكار نيوز” بأن الحالات بدأت تأتي إلى الصيدلية أغلبها يعاني من الإسهال والإقياء وارتفاع في حرارة الجسم ناتجة عن مياه الشرب الملوثة، علماً أنه تم إعطاء المصابين المطهرات ومضادات الإقياء وخافض الحرارة في حال كانت الحرارة مرتفعة.

بينما ناشد الأهالي مؤسسة مياه الشرب بالتدخل والإسراع في فحص المياه وإيجاد مكان تسرب الصرف الصحي إليها.