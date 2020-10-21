يوتيوب تضيف الميزة التي انتظرها الجميع 

أعلنت شركة يوتيوب عن إطلاقها ميزة جديدة في غاية الأهمية انتظرها المستخدمين طويلاً وهي تعيين جودة الفيديو الافتراضي لشبكة الواي فاي وبيانات الهاتف.

وكشفت يوتيوب بأنه تم تعديل قائمة إعدادات جودة الفيديو، بدلاً من الأرقام الدقيقة، يمكنك الآن الحصول على أربع خيارات أساسية.

حيث تتوفر هذه الإعدادات الجديدة على أساس كل فيديو، مع إمكانية تعيين التفضيلات الافتراضية في التطبيق بالانتقال إلى إعداداته.

وتحتوي قائمة تفضيلات جودة الفيديو الجديدة التجريبية، على إعدادين متميزين للجودة الافتراضية على شبكات الهاتف المحمول وعلى شبكة Wi-Fi.

وهنا، يمكنك اختيار حفظ البيانات على 4G / 5G والاستمرار في الحصول على جودة عالية على شبكة الواي فاي، أو العكس إذا كان ذلك يناسبك، أو حتى فرض أي من الخيارين في جميع الحالات، كمت يمكنك أيضاً الوثوق في يوتيوب لاختيار الإعداد التلقائي.

وتأتي الخيارات الجديدة في تطبيق يوتيوب على الشكل التالي:

1- توفير البيانات: جودة منخفضة من 144 بكسل إلى 480 بكسل.

2- جودة أعلى: من 720 بكسل وما فوق.

3- جودة تلقائية: اختيار يوتيوب.

4- متقدم: اختيار الدقة التي تريدها بالضبط.

وكانت يوتيوب قد أطلقت في يونيو الماضي، نسخة جديدة تجريبية من التطبيق يوتيوب على أندرويد وقد وفرت معها إعدادات فيديو جديدة ومبسطة، ولكن لم تظهر هذه الإعدادات إلا لعدد محدود من المستخدمين، لكن اليوم أصبحت وأخيراً متاحة بشكل أوسع، مع انتظار إطلاقها رسمياً لجميع المستخدمين.