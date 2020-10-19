يتألف من 12 طابق .. افتتاح مركز تجاري إيراني ضخم وسط دمشق

تعتزم غرفة التجارة الإيرانية السورية ، تدشين مركز “إيرانيان” التجاري الضخم في العاصمة السورية دمشق .

وعن تفاصيل المركز ، نقلت وكالة “فارس” عن كيوان كاشفي، رئيس الغرفة التجارية الإيرانية-السورية المشتركة أن المركز التجاري تم تجهيزه وتدشينه عبر استثمارات غرفة تجارة وزراعة إيران.

مركز تجاري إيراني ضخم في دمشق :

تبلغ مساحة المركز تبلغ 4 آلاف متر مربع، ويقع في المنطقة التجارية الحرة في قلب دمشق ، يتكون من 12 طابقا، حيث إن طابقين مخصصين منه للمعارض، والبقية سيتم عبرهما تقديم خدمات الشحن والنقل والاستشارات القانونية والمصرفية والتأمين.

ويقع المركز في منطقة التجارة الخارجية بدمشق ويتميز بموقع ممتاز لتواجد الشركات الإيرانية والانشطة الاقتصادية.

حيث يوجد في المركز حالياً 24 شركة إيرانية تزاول أعمالها، حيث وفر افتتاح المركز في سوريا امكانية التواصل مع الغرف التجارة والصناعة والزراعة في المدن السورية الهامة مثل دمشق وحلب واللاذقية وحمص.