وفاة 5 لاجئين سوريين بحادث سير مروع في لبنان

توفي سيدتان وثلاثة أطفال سوريين وأصيب اثنان آخريان نتجية حادث سير مروع وقع في بلدة الصرفند.

وفاة 5 لاجئين سوريين

وبحسب ما تداولته وسائل إعلام لبنانية ومنهم موقع ” لبنان 24″، فقد أدى حادث سير في بلدة الصرفند التابعة لبلدات قضاء صيدا إلى وفاة امرأتين وثلاثة أطفال أحدهم رضع، فيما أصيب اثنان آخريان وهما في حالة حرجة”.

وأشارت المعلومات التي تم نشرها إلى أنه تم تحديد عمر السيدتين بحيث تم تعيين عمر الأولى في العشرينات والثانية في الثلاثينيات.

الجدير ذكره أن حادث أليم تمثل بتصادم مركبتين على طريق جبيل في لبنان أدى لإصابة 18 شخص، وكان من بين الجرحى7 من اللاجئين السوريين بينهم 3 أطفال وتم نقلهم إلى مستشفى سيدة المعونات.