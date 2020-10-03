وفاة ترامب على رأس التوقعات .. سيمبسون والعرافة فانغا يتنبآن بموته

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إصابته وزوجته بفيروس كورونا كوفيد 19 فيما حاول الترويج لنبأ نقله للمشفى عقب ذلك.

ونقلت قناة CNN عن مصدر مطلع على وضع ترامب أنه من النادر للغاية مكوث رئيس في المستشفى بالنظر إلى توفر مرافق وإمكانيات طبية واسعة في البيت الأبيض .

وأكد المصدر أن ترامب متعب للغاية ومرهق ويعاني من صعوبة في التنفس ، في حين ألزم مجلس الأمن القومي في الولايات المتحدة كل الموظفين وضع كمامات في جميع الأماكن المشتركة، كونهم لم يلتزموا بها بعدما شكك ترامب مرارا في فعاليتها، وسخر من جدوى استخدامها.

وذكرت قناة “روسيا اليوم” أن كثر من سكان مدينة نيويورك يرون أن إصابة دونالد ترامب بفيروس كورونا “مناورة سياسية” للتأثير على الحملة الانتخابية.

وتم تناقل تنبؤات العرافة العمياء فانغا قالت فيها إن الرئيس الأمريكى قد يموت بمرض غامض سيتركه أصم ولديه ورم في المخ، وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة “ميرور” البريطانية.

كما تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صور من مسلسل سيمبسون الشهير الذي صادف أن تحققت أحداثه، وتم تداول صورة للرئيس الأمريكي وهو في تابوت مع ذكر تاريخ 2020 ، في إشارة لاحتمال وفاة ترامب.