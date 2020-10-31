وفاة بطل أفلام ” جيمس بوند ” عن عمر يناهز الـ 90

أعلنت وسائل إعلام بريطانية عن وفاة الممثل البريطاني شين كونري الشهير بـ ” جيمس بوند ” عن عمر يناهز 91 عاماً بعد صراع مع المرض.

وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية “BBC”، بأن الممثل شون كونري، الذي أدى شخصية جيمس بوند الشهيرة، توفي اليوم السبت عن عمر يناهز 90 عاماً.

وذكرت تقارير صحفية بأن كونري كان يعاني من مشاكل صحية بما فيها مرض آلزهايمر مما تسبب بالوفاة .

واشتهر الممثل شين كونري بأنه أول من جسد شخصية الجاسوس “جيمس بوند” في سبعة أفلام.

كما حصل كونري الذي حاز لقب فارس في العام 2000 على العديد من الجوائز خلال مسيرته التي استمرت عقودا ومن بينها جائزة أوسكار وثلاث جوائز غولدن غلوب وجائزتا بافتا.

وتجدر الإشارة إلى أنه احتفل في شهر أغسطس الماضي بعيد ميلاده الـ 90، واعتزل التمثيل في السينما عام 2003، وأقام منذ ذلك الحين في جزر البهاما.