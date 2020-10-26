وفاة الفنان السوري نبيل حلواني بعد صراع مع المرض

توفي الفنان السوري نبيل حلواني بعد صراع مع المرض حيث سيشيع جثمانه ظهر اليوم من منزله .

و الفنان حلواني من مواليد دمشق وهو ممثل مسرحي يعدّ من مؤسسي مسرح الطفل كانت بداياته على مسرح الشبيبة ثم المسرح الجامعي و العمال و القومي.. ثم شارك بعدة أعمال تلفزيونية و فيلمين سينمائيين.

أعماله في السينما:

-أحلام المدينة

– فيلم رؤى حالمة

أعمال الفنان نبيل حلواني في التلفزيون:

– مسلسل “خفايا الحكايا” للمخرج فراس دهني.

– عودة غوار (الأصدقاء)

– بطل من هذا الزمان

– حكايا المرايا

– عصر الجنون

– حاجز الصمت

– رجاها

– أولاد القيمرية

– أهل الراية 2

– الخبز الحرام

– أبو جانتي1 (ملك التاكسي)

– بقعة ضوء ج7

– الدبور 2

– طوق البنات1