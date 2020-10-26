وفاة الفنان السوري نبيل حلواني بعد صراع مع المرض

توفي الفنان السوري نبيل حلواني بعد صراع مع المرض حيث سيشيع جثمانه ظهر اليوم من منزله .
و الفنان حلواني من مواليد دمشق وهو ممثل مسرحي يعدّ من مؤسسي مسرح الطفل كانت بداياته على مسرح الشبيبة ثم المسرح الجامعي و العمال و القومي.. ثم شارك بعدة أعمال تلفزيونية و فيلمين سينمائيين.
أعماله في السينما:
-أحلام المدينة
– فيلم رؤى حالمة
أعمال الفنان نبيل حلواني في التلفزيون:
– مسلسل “خفايا الحكايا” للمخرج فراس دهني.
– عودة غوار (الأصدقاء)
– بطل من هذا الزمان
– حكايا المرايا
– عصر الجنون
– حاجز الصمت
– رجاها
– أولاد القيمرية
– أهل الراية 2
– الخبز الحرام
– أبو جانتي1 (ملك التاكسي)
– بقعة ضوء ج7
– الدبور 2
– طوق البنات1