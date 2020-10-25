وصول ناقلتي غاز وناقلة نفط خام إلى سوريا

أكد مدير في وزارة النفط أن ناقلتين محملتين بالغاز وناقلة نفط خام وصلوا إلى داخل أراضي الجمهورية العربية السورية في اليومين الماضيين.

وبحسب صحيفة ” الوطن “، قال المدير في الوزارة: “لقد وصلنا في اليومين الماضيين ناقلتين محملتين بالغاز كمية تصل لحدود 2200 طن”.

وأضاف: “كما وصلت ناقلة نفط خام اليوم تحوي بحدود مليون برميل أي ما يعادل 130 ألف طن”.

وأشار إلى أن هذه التوريدات الجديدة سوف تعطي استمرارية لعمل المصافي وستسهم في استمرار انسياب المشتقات النفطية إلى السوق.

هذا وتشهد كل حين خطوط التغذية الخاصة بالغاز اعتداءات إرهابية تؤدي لخروجها عن الخدمة، وعلى أساسه تزيد ساعات التقنين الكهربائية في المحافظات السورية.