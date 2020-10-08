وزير الاتصالات يكشف تفاصيل مهمة عن المشغل الثالث في سوريا

تحدث وزير الاتصالات والتقانة إياد الخطيب عن المشغل الثالث في سوريا ، كما تطرق خلال حديثه إلى منظمة الدفع الالكتروني وشبكة الانترنت.

وتحت قبة مجلس الشعب ، رجح وزير الاتصالات أن يرخص المشغل الثالث للهاتف النقال قبل نهاية العام الحالي مبيناً أنه مشغل وطني .

كما تحدث الوزير الخطيب عن التوقيع الرقمي والذي أصبح جاهزاً وهو ذو حجة قانونية في توقيع العقود والصفقات وغيرها داخل سوريا وخارجها.

وحول المشغلين الحاليين المتوفرين ، أوضح الوزير أن هناك 16،5 مليون مشترك في شركتي الخليوي منهم 73 بالمئة في سيرتيل والباقي في شركة mtn.

وزير الاتصالات يتحدث عن منظومة الدفع الالكتروني:

نالت و منظومة الدفع الالكتروني حيزاً من حديث وزير الاتصالات والذي أكد انضمام وزارة الداخلية لها حيث وأصبح بإمكان دفع المخالفات المرورية من دون مراجعة فرع المرور.

وكشف الوزير الخطيب عن توجه لجعل دفع رسوم جواز السفر أيضاً والسجل العدلي عبر منظومة الدفع الالكتروني ، وكذلك هناك توجه مع وزارة النقل لدفع تذاكر الطيران عبر الدفع الإلكتروني.

الاتصالات والانترنت :

أعلن وزير الاتصالات أنه تمت إعادة أول كبل ضوئي انقطع في سوريا خلال الحرب للعمل ، وهو الكبل الضوئي بين دمشق ودبي مروراً بالأردن ثم السعودية .

وبين الخطيب أن هناك مشروع لتركيب خطوط الهاتف من دون اسلاك نحاسية وسوف يتم تركيبها حالياً في 6 مواقع في سوريا ، عدا عن أنه سيتم توريد 100 ألف بوابة أنترنت سوف توزيع على كافة المحافظات.