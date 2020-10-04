واتساب يقدم لمستخدميه الميزة التي طال انتظارها

نشر موقع “تايمز نيوز ناو” تقارير أخبارية عالمية تكشف عن تحديث جديد حصل عليه تطبيق التراسل الأقوى في العالم واتساب ومن دون أي تلميحات مسبقة عنه.

وبين الموقع أن تحديث واتساب الجديد سيسمح لأول مرة للمستخدمين بإمكانية حذف الوسائط من مرفقات وصور ومقاطع فيديو وصور متحركة من هواتف الآخرين بعد إرسالها إليهم.

وأطلق التطبيق على تلك الميزة اسم ” الميديا منتهية الصلاحية “، والتي تسمح بأن تختفي الوسائط بعد عرضها على الدردشة، وهي ميزة تشبه إرسال الصور في انستغرام.

وأشارت التقارير المنشورة إلى أنه سيتعين على المرسل لتفعيل تلك الميزة تحديد زر “العرض لمرة واحدة” أثناء إرساله الصورة أو الفيديو أو الملف أو الصورة المتحركة.

وعندما يظهر الملف في هاتف المستلم، ويشاهده المستخدم وتظهر العلامتين الزرقاويتين على الوسائط، ستختفي بمجرد مغادرته الدردشة.

وعندما يعود المستخدم إلى المحادثة ستظهر له فقاعة، تقول له: “العرض انتهى لانتهاء صلاحية الوسائط”.

لا تزال تلك الميزة قيد التطوير، عبر إصدار “واتساب بيتا” عبر نظام تشغيل “أندرويد”، ومن المتوقع أن يتم إرفاقها لإصدار واتسـاب الدائم لكل المستخدمين في وقت قريب.