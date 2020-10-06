واتساب يطرح ميزة جديدة للتخلص من المحادثات المزعجة

كشفت منصة “WABetaInfo” عم ميزة جديدة سيشهدها تطبيق التواصل الشهير واتساب خلال الفترة القادمة، مؤكدة أنها ستكون مفيدة ومحط إعجاب المستخدمين.

حيث قام المطورون باستبدال أحد الخيارات الحالية في التطبيق، وتم استبدال خيار كتم الصوت لمدة عام واحد بخيار “دائماً”، وبهذه الطريقة سيتم التخلص من المحادثات المزعجة بشكل نهائي.

ووفقاً للمنصة: “تتوفر الميزة الجديدة لمختبري الإصدار التجريبي من واتساب للأجهزة العاملة بنظام أندرويد ويحمل الإصدار الرقم 2.20.201.10”.

وقد تكون الميزة التي تم عرضها سابقاً والتي تمنح مستخدمي واتساب نظرة عامة أفضل على مساحة التخزين المستخدمة، أكثر فائدة في الاستخدام اليومي، حيث إن العديد من المختبرين يفتقدون إلى صفحة المعلومات الجديدة حتى الآن، ولكن مع الإصدار التجريبي الجديد، يجب أن يتغير هذا.

هذا يقوم مطورو تطبيق واتساب بإعداد مجموعة جديدة من الأدوات التي ستمنح المستخدم قدراً أكبر من التحكم في كيفية استخدام التطبيق للتخزين بشكل أكبر في الهاتف.