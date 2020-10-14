واتساب تتطور ميزة جديدة داخل التطبيق.. تعرف عليها

كشف تقرير لموقع WABetaInfo النقني عن تطوير ميزة جديدة على تطبيق واتساب تتضمن تقديم الدعم للمستخدمين بشكل أسرع.

وبحسب التقرير أن مطوري واتساب يعملون على تحديث لـ واتساب يتضمن إمكانية معاينة ميزة الدعم الجديدة داخل التطبيق.

وكان مستخدمو التطبيق يطلبون الدعم من فريق واتساب عبر إرسال بريد إليهم على support@whatsapp.com، إلا أنها عملية بطيئة ومملة واشتكى العديد منها أنهم لتلقيهم ردود تلقائية فقط بدلاً من التفاعل معهم بشكل جدي وحل مشكلتهم.

لذلك ، يعمل المطورون لإيجاد حل بديل داخل التطبيق يسمح للمستخدمين التواصل مع الدعم الفني بشكل مباشر.

وحول طريقة عمل الميزة الجديدة :

1- يظهر خيار إمكانية مراسلة المستخدم للتواصل مع الدعم الفني مع ملء البيانات عن الجهاز والتفاصيل الفنية مثل طراز جهازك والإعدادات والسجلات.

2- بمجرد تلقي استفسارك، سيرد فريق دعم واتساب مباشرة في المحادثة نفسها.

3- سيتلقى المستخدم الرسالة في قسم WhatsApp Support عند الإجابة عليه.

4- عند انتهاء المحادثة سيتم وضع علامة مميزة تلقائياً تدل على أن الدردشة مغلقة.

وكانت شركة واتس آب قد أضافت مؤخراً ميزات جديدة مثل كتم صوت المحادثة للأبد بالإضافة إلى رموز مرفقات جديدة.