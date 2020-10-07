هيفا وهبي ومفاجئة يوم الخميس.. ماذا تخبئ؟

أعلنت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي أنها ستكشف عن مفاجئة جديدة يوم غد الخميس، مؤكدةً أنها ستنال محط إعجاب الجميع ورضاهم.

هيفاء وهبي – أخبار الفن

وأشارت هيفا إلى أن المفاجئة التي ستطلقها ستحبها الفتيات خاصةً وبشكل كبير، مطالبةً إياهن بالانتظار والترقب.

ونشرت وهبي عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام فيديو تشويقي للحدث المرتقب من دون أن تظهر أو تبين أو ترفقه بأي تفصيل يوضح ما سيجري.

هذا وتلعب هيفاء وهبي دور البطولة في مسلسل ” أسود فاتح “، إلى جانب الفنان معتصم النهار، وروجينا، ويعود العمل إلى كل من أمين جمال بالتأليف، وكريم العدل بالإخراج، وهو من إنتاج شركة “Cedars art Production”.