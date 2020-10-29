هواوي تستعد لإطلاق هاتف منافس بمواصفات جديدة

كشفت تسريبات صحفية عن تحضير شركة هواوي لإطلاق هاتف منافس بمواصفات جديدة في الأسواق قريباً.

شركة هواوي – تكنولوجيا

وأشارت صفحة ” ishanagarwal24 ” الشهيرة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ، أن الهاتف القادم سيكون نموذجاً معدلاً عن هواتف Mate 30 Pro الذي أعلن عنه منذ مدة، لكنه سيحمل ميزات من هواتف Mate 40 الحديثة.

كما بينت أنه سيحصل على معالجات Кirin 990E المصممة للعمل مع شبكات الجيل الخامس الخلوية، والمطورة عن معالجات Кirin 990 5G التي حصلت عليها هواتف هواوي الأخيرة.

وبالنسبة للكاميرا الأساسية فيه فستكون على الأغلب شبيهة بكاميرات Mate 40، وستأتي بأربع عدسات دقة أقوى عدسة فيها 50 ميغابيكسل.

ورجحت التداولات أيضاً أنه من الممكن أن يحتوي الهاتف على شاشة FLEX OLED بمقاس 6.5 بوصة، وأن يحصل على هيكل من المعدن والزجاج مقاوم للماء والغبار وفق معايير IP68.