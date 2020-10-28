هزتان أرضيتان في اللاذقية خلال 4 ساعات .. صور

سجلت محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي في سوريا ، هزتان ارضيتان شمال شرق محافظة اللاذقية بفارق 4 ساعات تقريباً بينهما.

وبحسب المركز الوطني للزلازل في وزارة النفط، سجلت محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي هزة أرضية بقوة 3.3 درجات على مقياس ريختر وعمق 16 كم ، الساعة 04:40 بالتوقيت المحلي تبعد مسافة 50 كم شمال شرق مدينة اللاذقية.

وبعد حوالي 4 ساعات من الهزة الأولى ، سجلت محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي هزة أرضية ثانية بقوة 3.6 درجات على مقياس ريختر وعمق 15 كم ، الساعة 08:52 بالتوقيت المحلي، تبعد مسافة 50 كم شمال شرق اللاذقية.

ولم يشرح المركز الوطني للزلازل سبب تسجيل هزتين متتاليتين في مناطق متقاربة جداً وبفارق توقيت قليل بينهما.

وكانت آخر هزة أرضية تم تسجيلها من قبل محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي بقوة 4.0 درجات على مقياس ريختر وعمق 5 كم ، الساعة 12:30 بالتوقيت المحلي وتبعد مسافة 50 كم شمال غرب لواء اسكندرون المحتل.