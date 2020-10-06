هجوم على نسرين طافش بسبب صور إجازتها الصيفية في المالديف

تعرضت الفنانة السورية نسرين طافش لموجة انتقادات وهجوم عبر السوشيال ميديا بسبب مشاركتها صوراً قديمة لها من إجازتها الصيفية بعام 2017 في جزر المالديف.

وأعادت الفنانة نشر الصور عبر صفحتها الرسمية على انستغرام وأرفقتها بتعليق قالت فيه :

“العالم كالكتاب ، واولئك الذين لم يسافروا كأنهم قرأوا صفحة واحدة من هذا الكتاب ”.

وتعرضت نسرين طافش لانتقادات لاذعة بس نشر هذه الصور والتعليق المرافق لها، حيث اعتبر الجمهور بأنه يجب عليها أن تحترم الجمهور وتقدر ظروف الشعوب وعدم قدرتهم على تحمل تكاليف البذخ والسفر والاستجمام والسياحة الذي تقوم به طافش بشكل دوري.

بينما تغزل قسم آخر بإطلالة طافش الصيفية وتركوا العديد من التعليقات التي أثنت على ظهورها القديم واسترجاعها لذكريات اجازتها الصيفية في جزر المالديف.