هبة نور تنشر بوستر تشويقي لعمل جديد برفقة عباس النوري

كشفت الفنانة السورية هبة نور عن مسلسل جديد تشارك في بطولته برفقة الفنان عباس النور سيبدأ عرضه قريباً .

حيث شاركت هبة نور بوستر ترويجي للمسلسل المنتظر عبر حسابها الرسمي على انستغرام لعملها الجديد الذي سيحمل اسم “طبق الأصل”.

وظهرت نور في البوستر رفقة عباس النوري وميلاد يوسف في الواجهة الرئيسية للبوستر، وعلقت على الصورة وقالت:

“انطرونا قريباً بـ طبق الأصل للمخرج الأستاذ علي علي والكاتبة سلام الكسيري مع نخبة جميلة من النجوم السوريين ورح كون معكم بشخصية مايا.، ليس كل ماتراه العين حقيقة “.

وتغزل الجمهور بإطلالة هبة ، وأثنوا على استبدال الفنانة كاريس بشار بزميلتها نور بعد اعتذار الأخيرة بسبب تواجدها في لبنان وعدم تمكنها من حضور التصوير بسبب الاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

وكان من المقرر مشاركة الفنان دريد لحام في العمل وجرى استبداله بزميله عبد المنعم عمايري وتم تغيير اسم المسلسل من “إجازة إلى من أكون” ثم استقر صناع العمل على “طبق الأصل”.