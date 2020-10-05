نوال الزغبي تظهر بإطلالة جريئة وتكشف عن مفاتنها

شاركت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة لها ظهرت من خلالها بإطلالة جريئة بحسب قول متابعيها.

حيث ارتدت نوال في صورتها فستان أبيض قصير فوق الركبة بمسافة بينت جزء واسع من أفخاذها مع بلوز بيضاء مزركشة بساتان فضي اللون ونظارات شمسية سوداء وحذاء مفتوح في قدمها.

وعلقت نوال على الصورة وقالت” صباح الخير ” باللغة الفرنسية المشهورة بين اللبنانيين.

بينما انقسم المتابعون بتعليقاتهم إلى قسمين منهم من أثنى الأول إطلالة الزغبي ورشاقة قوامها، ومنهم من هاجمها الثاني بسبب ما اعتبروه كشف مفاتنها على العلن في شوارع العاصمة بيروت

وكانت نوال الزغبي قد تعرضت لانتقادات شديدة بسبب صورة نشرتها مسبقاً وظهرت فيها آثار برنامج تعديل الصور الفوتوشوب بطريقة واضحة وجلية حيث كان الرأس غير متناسق مع القوام.