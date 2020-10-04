نسرين طافش تنشر فيديو من غرفة نومها وتعلق ” تغنيج قبل النوم “

شاركت الفنانة السورية نسرين طافش متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ميديا فيديو جديد لها من منزلها، وحصدت من خلاله على 600 ألف مشاھدة، والعديد من التعليقات التي أثنت عليها.

و ظھرت طافش في الفيديو التي نشرته عبر صفحتها الرسمية على انستغرام وھي تستلقي على سرير نومها وتداعب قططھا ”فندي وغوتشي“ قبل أن تذھب في نوم عمیق، وعلقت قائلة: “آخر خمس دقائق قبل نومك تحدد مزاجك عندما تصحو في الیوم التالي .. احصي الأشیاء الجمیلة التي مررت بھا خلال ھذا الیوم”.

وتابعت: “كل ما تفكر به قبل النوم سیطھى على نار ھادئة اثناء نومك لینضج عند استیقاظك تصبحون على حب.. تغنیج

قبل النوم شمسي و قمري فندي و غوتشي”.

هذا ومن المقرر أن تطل نسرين طافش من خلال مشاركتھا في مسلسل”الوجه الآخر“ والذي ينطلق عرضه الیوم على الفضائیات، ويشارك في بطولته ماجد المصري، مادلین طبر، ندى موسى،أحمد سعید عبد الغني، محمد علي رزق، وغیرھم.