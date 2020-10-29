بالصور.. نسرين طافش بإطلالة مختلفة عما ظهرت به سابقاً

أطلت الفنانة السورية نسرين طافش بمجموعة صور جديدة لها مختلفة عن الإطلالات السابقة لها من مهرجان الجونة.

وظهرت طافش بإطلالة بسيطة ترتدي فيها قميص اصفر وجينز وحذاء رياضي ، علماً أنها ظهرت خلال اليومين الماضيين بإطلالات أكثر إثارة ترتدي بإحداها المايوه، وآخرى بالفستان من مهرجان الجونة.

وعلقت طافش على مجموعة الصور الجديدة التي نشرتها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بعبارة “صباح الخير”.

https://www.facebook.com/NesreenTafesh/posts/3753475791349321?__cft__[0]=AZW6nfLr3jnA-a6GhubcZ4KXSSG3QG9p9tI-O7XvO4UBd94VxUGArVjXjPcXF9d_9nTtjsCZ4quqIWoUTd4g8hxHSXn9Sk75rNCRmPV7EqIWgGBD3fwZbF1381sz5rfTaIhkVh9N2lcXtG7njMTGWBNelPV0ClOFhIysTbohKhf62sEeCBOi3jg15Wm4PTz17zc&__tn__=%2CO%2CP-R