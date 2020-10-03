نجوم غريبة سترى في سماء دمشق بهذه التواريخ.. إليكم حقيقتها

تستضيف سماء دمشق خلال الشهر الجاري ، عدة أجسام غريبة ألا وهي محطة الفضاء الدولية حيث ستمر عدة مرات فوق المنطقة.

وبينت صفحة “هوى الشام” أن اعتباراً من الأحد القادم 4/10/2020 ستمر محطة الفضاء الدولية فوق سماء دمشق.

ونشرت الصفحة جدول يحوي جهات و أوقات مرور محطة الفضاء الدولية فوق سماء دمشق و المنطقة بشكل عام .

حيث أن الجداول باللون الأحمر هي الأوقات المناسبة أكثر لرؤيتها من باقي الأيام ، منوهة بضرورة التركيز تماماً من ناحية الوقت ، علماً أنها ستظهر على شكل نجم مضيئ جداً وسريع الحركة.

يذكر أن محطة الفضاء الدولية تدور على ارتفاع 390 كيلومتر تقريباً عن سطح كوكب الأرض وبسرعة 28 ألف كم في الساعة أي حوالي 7.66 كيلومتر في الثانية الواحدة ، هذا يعني أن المحطة تدور حول الأرض كل 90 دقيقة فقط ، ويتم الإشراف عليها بتعاون دولي ، هدفها تحضير الإنسان لتمضية أوقات طويلة في الفضاء، وإجراء التجارب خارج منطقة الجاذبية الأرضية .

أطلقت المحطة الدولية للمرة الأولى في 20 تشرين الثاني 1998، وبذلك يكون قد مر 22 عاماً على إطلاقها في عام 2020 .