نجمة باب الحارة تكشف عن مفاتنها بصور جديدة على البحر

تواصل نجمة باب الحارة الفنانة شمس الملا إثارة الجدل بصورها وإطلالاتها الجريئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث شاركت شمس الملا مؤخراً عبر حسابها الرسمي على انستغرام صوراً جديدة على شاطئ البحر في دبي بملابس البحر الفاضحة.

وكشفت ابنة المخرج الشهير بسام الملا مخرج الأجزاء التسعة من المسلسل الشامي باب الحارة ، عن مفاتنها في عدة صور ومقاطع فيديو ظهرت فيها على أرجوحة خشبية مرتدية كاش مايوه أبيض اللون بالكاد أخفى مفاتنها، وظهر تحته البكيني الأصفر المميز مع نظاراته الشمسية السوداء وشعرها المجدول الى الخلف.

و تلقت شمس الملا انتقادات من قبل جمهورها ومتابعيها على انستغرام بسبب الفيديو الذي وصفوه بالفاضح حيث أظهرت فيه البكيني الأصفر بشكل واضح.

يشار إلى أن شمس كانت قد دخلت مجال التمثيل في الجزء التاسع والأخير من مسلسل باب الحارة تحت إشراف والدها المخرج بسام الملا وحازت على إعجاب الجمهور بسبب دورها الوطني وشخصيتها المتفانية في العمل.