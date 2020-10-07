نانسي عجرم تكشف عن مفاجئة لجمهورها.. ماذا عن طفلها الرابع؟

شوقت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم جمهورها المتابع بإعلانها عن مفاجئة ستقوم بمشاركتها قريباً معهم من دون أن تذكر أي تفاصيل أخرى.

وقالت نانسي خلال لقائها ببرنامج “Talk Free”: “أسعى جاهدة لطرح أغنیة جدیدة لبلدي بيروت وسيتم طرحها قريباً بطریقة سینغل متسلسلة ولكن ذلك يحتاج لبعض الوقت ريثما آخذ القرار النهائي بها”.

وأضافت: “يجب على الفنان أيضاً الاعتياد على مشاركة جمهورة أعماله وحفلاته الفنية من خلال تطبيقات التواصل الاجتماعي عن بعد أي أن يتم العرض بدون جمھور یغني برفقة الفنان ویتواجد معه في مكان واحد، وبهذا العمل سیحافظ الفنان على تواجده وتقدیمه للطاقة الإیجابیة بظل الظروف الحالیة”.

وفي سياق الحديث عن أعمالها أكدت الفنانة عجرم أنها لا تنوي أبداً في الوقت الراهن الدخول بمشاريع التمثيل، مبينةً أنها غير متجهزة لخوض مثل هذه التجرية، ومضيفةً أنه في حال أرادت دخول عالم التمثيل فستختار الفنان الأمریكي لیوناردو دي كابریو ، لتمثل إلى جانبه.

وعن الحديث فيما مضى عليها من مشاكل قالت: “في كل مشكلة یمر بھا الإنسان یدرك المقربین منه ومن یكرھونه ولا یتمنون له الخیر، والأشخاص المحبين لا يصدقون الفبركات والإشاعات”.

كما ذكرت عجرم أنها لا تنوي إنجاب طفل آخر بعد ابنتها ليا، وستكرث وقتها لتربيت بناتھا الثلاث والاھتمام بھن بالشكل المطلوب.

هذا وتم في وقت سابق تأجيل الألبوم الغنائي الخاص بالفنانة نانسي عجرم ، والذي يتضمن الأغنية الموعودة، حيث كان من المفترض صدوره خلال الفترة الماضیة وتأجل بسبب جائحة كورونا وأسباب أخرى.