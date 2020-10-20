ميشال حايك يصيب مجدداً في توقعاته وهذا جديده

توقع عالم الفلك ميشال حايك في وقت سابق أمور بشأن الفنان الفلسطيني محمد عساف ، وقد أصاب بها مسجلاً نقطة جديدة في رصيد تحقيق توقعاته.

وبحسب ما نشرته “وكالة أوقات الشام الإخبارية”، فإن “إسرائيل” ستسحب من الفنان الفلسطيني محمد عساف، تصريح الدخول الممنوح له للأراضي المحتلة والذي حصل عليه كونه يشغل منصب سفير الشباب في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا).

وأشارت الصحيفة إلى أن محمد عساف لم يعد ممنوع من دخول الضفة الغربية، ولكن “إسرائيل” ستعمل مع “الأونروا” لوقف أنشطته معها.

وكان عالم الفلك ميشال حايك ظهر من خلال فيديو تحدث به عن أبرز التوقعات للعام الجاري 2020، قائلاً: “أغنية علي الكوفية والمطرب محمد عساف أمام تحديات”.

وكانت “إسرائيل” منعت محمد عساف من دخول الأراضي المحتلة, إلى جانب قرار حذف أغنية “علي الكوفية” الخاصة به من حساب قناة mbc الرسمي.