ميزة في واتساب لا يستخدمها الكثيرون ... اكتشفها

تسبب محادثات واتساب في بعض الأحيان إجهاداً في العينين مع الاستخدام المستمر للتطبيق ولوقت طويل، خاصة مع التحديق المستمر لقراءة الرسائل عبر المجموعات أو المحادثات الخاصة.

ويعاني من هذه المشكلة من لديه مشاكل في البصر أو مشاكل صداع فقد يؤثر حجم الخط في الدردشة ويسبب إجهاداً للمستخدمين.

لذلك عليك أن تقوم بتعديل حجم الخط على واتساب مما يسهل عليك القراءة ، وهي ميزة يجهلها البعض.

لضبط حجم الخط على واتساب اتبع الخطوات التالية:

1- تنسيق حجم الخط من إعدادات واتساب :

اضغط على النقاط الثلاثة أعلى يسار الشاشة في تطبيق واتساب للدخول إلى قائمة الإعدادت، ثم افتح خيار الدردشة، وانتقل إلى حجم الخط للاختيار بين الحجم الكبير أو المتوسط أو الصغير.

2- تنسيق حجم الخط أثناء استخدام التطبيق :

الخط العريض : ضع علامة النجمة قبل النص وبعده (*نص*).

الخط المائل : لإرسال رسالتك بخط مائل ضع علامة التسطير قبل وبعد النص (_نص_).

لكتابة رسالة يتوسطها خط: قم وضع رمز التلدة قبل النص وبعده (~ نص ~).