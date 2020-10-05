ميريام كلينك تضع شروط تعجيزية على فارس أحلامها

كشفت الفنانة الاستعراضية ميريام كلينك عن الشروط الواجب توافرها في زوجها المستقبلي.

ونشرت كلينك عبر صفحتها الرسمية في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، شروظ زواجها من فارس أحلامها المستقبلي، والتي وصفها الجمهور بالشروط التعجيزية.

واشترطت ميريام كلينك أن يكون فارس أحلامها مسيحي الديانة من الطائفة الأرثوذكسية، طوله أكثر من 190 سم، ذو أكتاف عريضة وجسم رياضي متناسق، يحب المزاح، جدّي وعصبي في المواقف الحاسمة، يتكلم أكثر من لغة، ويتقبل وجود القطط في أي مكان في المنزل.

كما اشترطت أيضاً ألا ينتمي لأي تيار سياسي في لبنان، ويصب كامل اهتمامه عليها والسؤال عنها في كل الأوقات، ولا يرتدي اللباس الرسمي إلا في المناسبات الرسمية الخاصة، ذو عيون زرقاء ذكي لا يملك شعر إلا في رأسه.

واعتبر المتابعون أن طلبات كلينك وشروطها تعجيزية لشباب لبنان ، ودعوها لتخفيف متطلباتها خاصة بعد بلوغها سن الأربعين.