ميرنا شلفون ترد بغضب بعد تشبيهها بالفنانة نسرين طافش

ردت الفنانة السورية میرنا شلفون على التعليقات السلبية التي تعرضت لها بعد الصور التي نشرتها مؤخراً على صفحتها الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي انستغرام.

حيث كان العديد من المتابعين قد علقوا بردود أغضبت ميرنا واستفزتها، إلى جانب الردود التي شبهتها بزميلتها نسرين طافش، فيما سألها أحدهم إن كانت نسرین قریبتھا؟ وبعض آخر طلب منھا عدم تقلید إطلالات النجمات وتقدیم خصوصیتھا دائماً.

وردت الفنانة على أحد التعليقات التي وصفتها بأنها اختارت مكياج نسرين طافش، وقالت عبر التساؤل: “إن كان ھناك ما یسمى في عالم الموضة والجمال بمكیاج نسرین طافش؟ مضیفة أن میلاد حنون ملك في مھنته ولیس بحاجة الاقتباس من أحد”

وأضافت أنھا مثل جمیع الممثلات اللواتي یحاولن في كل مرة أن یقدمن شیئاً مختلفاً، رافضة إطلاق اسم فنانة على أي طریقة مكیاج، ومضیفة باستھزاء بطریقة السؤال: “فستاني متل مین یا روحي؟”.

من جهتهم معجبو شلفون وجهو رسائل لها من خلال تعليقاتهم طالبوها بأن تكون طریقة ردودھا أكثر استیعاباً للآراء.

وكانت ميرنا شلفون قد ظهرات بإطلاله من تصميم الماكیر الشھیر میلاد حنون وتضمنت مكیاج حاد أبرز ملامح وجھھا، بینما ارتدت فستاناً أحمر قصیر من توقیع المصممة منال عجاج، واختارت تسریحة الشعر المموج على كتف واحدة.