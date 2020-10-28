مواصفات وميزات هاتف شاومي نوت 9 برو max

أطلقت شركة شاومي هاتفها الاقتصادي شاومي نوت 9 برو max في مارس 2020 بسعر منافس وميزات متطورة.

تصميم هذا الهاتف نراه لأول مرة في هواتف شاومي حيث أننا تعودنا على هذا التصميم في هواتف سامسونج فقط ، وهو التصميم الذي يعتمد على شاشة كاملة بدون نوتش .

مواصفات هاتف شاومي نوت 9 برو max :

تصميم جديد للهاتف ومن الجيد أن نراه في شاومي وأيضاً هي خطوة مهمة من شاومي أن تقوم بتعديل تصميمات الهواتف القادمة.

الهاتف يأتي بخامات تصنيع من الزجاج في الناحية الخلفية من الهاتف لكي يصبح شكل الهاتف أنيق أكثر، مع إطار من البلاسيتك ودعم مقاومة قطرات المياه.

الوجه الخلفي للهاتف نجد فيه الكاميرا في الوسط علي هيئة مستطيل طولي يحتوي علي 4 كاميرا بدقة 64 و 8 و 5 و2 ميغابكسل وأسفلهم فلاش، وبدون مستشعر البصمة حيث أنه مدمج في زر الباور ، وعلى الوجه الأمامي للجهاز كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل.

حواف الشاشة صغيرة للغاية وهي تأتي مع طبقة حماية Corning Gorilla Glass 5 ولكن لم تعلن شاومي عن وجود طبقة حماية في الناحية الخلفية من الهاتف .

الشاشة في شاومي نوت 9 برو max :

الشاشة في شاومي نوت 9 برو max تأتي من نوع IPS LCD بحجم 6.67 بوصة مع كثافة بيكسلات 395 بكسل لكل بوصة , وبجودة +FHD مع معدل تحديث 60 هرتز.

وتدعم الشاشة وضع Sunshine Mode الذي يجعل الرؤية أوضح في وجود الشمس، كما يدعم الهاتف أيضاً وضع Night Mode و Dark Mode لتقليل أجهاد العين وحمايتها من أضرار الأشعة الزرقاء , وتأتي الشاشة مع طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 5 .

المعالج و نظام التشغيل :

يأتي الجهاز مع معالج من كوالكوم من نوع Snapdragon 720G بتكنولوجيا تصنيع 8 نانو .

المعالج الرسومي Adreno 618 وهو نفس المعالج المتواجد في هاتف Realme 6 Pro الذي يساعد في توفير أستهلاك البطارية كما أنه يقدم أداء جيد مع الألعاب القوية.

ومزود بنظام تشغيل أندرويد 10 الأحدث من جوجل .

كما يأتي شاومي نوت 9 برو max مع بطارية ضخمة جداً بسعة 5020 مللي أمبير والتي ستعمل لأكثر من يوم في الاستخدام المتوسط و قد تصل إلى 3 أيام في الاستخدام الخفيف ، وتدعم الشحن السريع بقوة 33 وات .

وتتميز النسخة الأولى من الجهاز بذاكرة داخلية 64 جيجا مع 6 جيجا رام ، أما النسخة الثانية بذاكرة داخلية 128 جيجا مع 6 جيجا رام ، والنسخة الثالثة بذاكرة داخلية 128 مع 8 جيجا رام .

ويمكن تشغيل شريحتين وكارت ميموري في نفس الوقت .