مهددة بالاختفاء… البحر قد يبتلع مدينة الاسكندرية

حذرت تقارير حديثة من اختفاء مدينة الاسكندرية في مصر بسبب ابتلاع مياه البحر لها.

حيث نشرت شبكة “BBC” البريطانية تقريراً تحدثت فيه عن المخاطر التي تهدد مدينة الاسكندرية العريقة، التي يحيط بها البحر المتوسط من ثلاث جهات مما يجعلها إحدى أكثر المناطق الساحلية المنخفضة عرضة للغرق.

وأوضحت “بي بي سي” في تقريرها بأن الحديث عن سيناريو غرق المدينة ليس جديداً، إذ حذرت تقارير علمية سابقة من خطر حدوث هذه الكارثة.

و أضافت بأنه “غالباً ما ينتهي الحديث المتجدد بشأن غرق المدينة بتطمينات تركن إلى احتمالية وقوع الكارثة في المستقبل البعيد، دون أن تفلح في إيجاد ما يكفي من أدلة لاستبعاد هذا السيناريو”.

وبحسب التقرير أن هناك حقائق علمية تتعلق بظاهرة تغير المناخ تشير إلى أننا قد نشهد المصير المفزع للمدينة في المستقبل القريب، حيث سيرتفع مستوى سطح البحر لأكثر من مترين ما يعني أن العالم سيفقد مساحة من اليابسة تبلغ 1.79 مليون كيلومتر مربع، أي ما يعادل مساحة ليبيا كاملة.

و أشارت “بي بي سي” إلى أن ما سيحصل سيشكل كارثة للزراعة والأمن الغذائي في مصر، كما أنه من المتوقع أن تغرق مساحة شاسعة من دلتا النيل، والتي من ضمنها مدينة الإسكندرية.