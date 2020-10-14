منحة للسوريين لدراسة الماجستير في هولندا وهذه التفاصيل

صرحت وزارة التربية والتعليم الهولندية عن إتاحة فرصة تعليم للسوريين للتسجيل على منحة جامعية ضمن جامعة ماستريخت في أي برنامج من برامج أو تخصصات درجة الماجستير بدوام كامل للعام الدراسي 2021-2020.

تفاصيل المنحة:

وهذه أبرز تفاصيل المنحة حسبما ذكر موقع ischolar.eu:

آخر موعد للتقديم: 1 فبراير 2021

الجامعة أو المنظمة: جامعة ماستريخت

مستوى الدراسة : درجة الماجستير

وضع الوصول: على الإنترنت

يمكن الحصول على الجائزة في هولندا

تبدأ الدراسة في سبتمبر 2021

التغطية المالية:

تغطي المنحة نفقات المعيشة (12،350 يورو – 13 شهرًا ؛ 23،750 يورو – 25 شهرًا)

التأمين الصحي والتأمين ضد الحوادث (700 يورو)

تكاليف طلب التأشيرة (171 يورو)

الرسوم الدراسية (13،800 يورو ، 15،500 يورو أو 16800 يورو ، اعتمادًا على الرسوم الدراسية لبرنامج دراستك)

وتكاليف التدريب قبل الأكاديمي (695 يورو)

الأهلية للتقديم على المنحة:

يجب على جميع المرشحين تلبية المتطلبات التالية:

أنت تكون من جنسية بلد من خارج الاتحاد الأوروبي / المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو سويسرا أو سورينام وتفي بمتطلبات الحصول على تأشيرة دخول وتصريح إقامة لهولندا.

لا تحمل جنسية مزدوجة من إحدى دول الاتحاد الأوروبي / المنطقة الاقتصادية الأوروبية.

أن تكون تقدمت بطلب للقبول في برنامج الماجستير بدوام كامل في جامعة ماستريخت للعام الدراسي 2021-2022.

فيما يلي قائمة ببرامج ماجستير UM المشاركة في برنامج المنح الدراسية.

أن تستوفي شروط القبول المحددة لبرنامج UM Master الذي تقدمت إليه.

لم تشارك مطلقًا في برنامج التعليم العالي الذي يسعى للحصول على درجة علمية في هولندا. ويتم الترحيب بالطلاب الذين أكملوا برامج التبادل في هولندا للتقديم.

أن لا يتجاوز عمرك 35 عامًا في 1 سبتمبر/ ايلول 2021.

حاصل على نتائج ممتازة خلال برامج التعليم السابقة الخاصة بك ، حسب أحدث نسخة من درجاتك أو معتمد من التميز الأكاديمي , في حال كان العديد من المتقدمين مؤهلين بشكل متساوٍ ، فستعطي UM الأفضلية للمتقدمين الذين يثبت نصهم الأكاديمي أو خطاب التفوق الأكاديمي المعتمد أنهم من بين أفضل 5 ٪ من المتقدمين لبرنامج المنح الدراسية 2021-2022.

مدة المنحة:

13 شهرًا لبرنامج الماجستير لمدة عام واحد

25 شهرًا لبرنامج الماجستير لمدة عامين

اجراءات التقديم على منحة ماجستير من جامعة ماستريخت الهولندية :

الخطوة 1:

التسجيل في أحد برامج الماجستير المشاركة في جامعة ماستريخت. لمزيد من التفاصيل حول كيفية التسجيل في برنامج الماجستير في UM ، يرجى الاطلاع على صفحة الويب لبرنامجك المحتمل . بمجرد تقديم طلبك عبر Studielink ، ستتلقى رقم هوية الطالب لجامعة Maastricht. سوف تحتاج إلى رقم الطالب من أجل إكمال وتقديم نموذج طلب المنحة (انظر الخطوة 2 أدناه).

الخطوة الثانية:

يرجى ملء استمارة التقديم حسب ما يلي أدناه:

استمارة طلب كلية الآداب والعلوم الاجتماعية (FASoS)

استمارة طلب كلية الصحة والطب وعلوم الحياة (FHML)

نموذج طلب كلية علم النفس وعلوم الأعصاب (FPN)

استمارة طلب كلية العلوم والهندسة (FSE)

نموذج طلب كلية الحقوق

نموذج طلب كلية إدارة الأعمال والاقتصاد (SBE)

حيث أن تسجيل الدخول بيتم حساب UM الخاص بك

قم بتحميل المستندات التالية بتنسيق .doc أو .docx أو PDF ، ثم قم بإرسال طلبك.

السيرة الذاتية يجب أن تكون سيرتك الذاتية محدثة ، وتحتوي على معلومات ذات صلة بتعليمك وخبرتك (في العمل) ، ويجب ألا تكون أطول من صفحتين A4.

خطاب الحافز يجب أن يكون خطاب التحفيز الخاص بك محدثًا ومصممًا خصيصًا لبرنامج المنح الدراسية هذا. سيتم رفض خطابات القبول العامة التي لا تعالج بشكل مباشر دوافعك لاختيار منحة UM Holland-High Potential. يجب ألا يزيد خطاب التحفيز الخاص بك عن صفحة A4 واحدة.

إثبات التميز الأكاديمي. يمكنك تحميل أحد المستندات التالية لإثبات تفوقك الأكاديمي:

نسخة جامعية توضح بوضوح متوسط ​​درجة تقديرك أو تصنيف الفصل الدراسي (أي مرتبة الشرف من الدرجة الأولى) لبرنامج الدراسة بأكمله، أو رسالة موقعة من رئيس القسم أو المسجل في مؤسستك تفيد بأنك من بين أفضل 20 طالباً في سنة التخرج من برنامج دراستك، يرجى التأكد من أن الرسالة تحتوي على تفاصيل الاتصال برئيس القسم أو المسجل.

تفاصيل الاتصال بحكم واحد يرجى ملاحظة أننا نتحقق من صحة الحكم الخاص بك عن طريق الاتصال بحكمك. لذلك ، تأكد من اتخاذ الخطوات التالية عند اختيار المرجع وتقديم تفاصيله.

العلاقة بمقدم الطلب: حدد علاقة الحكم بك ؛ هل هذا أستاذك ، مشرف الرسالة ، صاحب العمل؟ يرجى تذكر أن أفراد الأسرة قد لا يعملون كمحكمين.

رقم هاتف العمل الخاص بمراجعك: تأكد من تضمين رمز الاتصال الخاص بالدولة المعمول به.

عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالعمل أو المؤسسة لحكمك. سيتم رفض الرسائل التي تشير إلى عنوان بريد إلكتروني شخصي فقط.

يرجى ملاحظة أنك لن تتمكن من تقديم طلبك إلا مرة واحدة ، لذا يرجى التأكد من تحديث جميع مستنداتك وتفاصيل الاتصال بالمراجع.

الخطوة 3:

سيتعين عليك الاتصال بالمراجع الذي قدمته في نموذج الطلب الخاص بك واطلب منه إرسال خطاب مرجعي لكل بريد إلكتروني إلى hhp.scholarship@maastrichtuniversity.nl بحلول منتصف ليل 1 فبراير/ شباط 2021 (توقيت وسط أوروبا).

لقد قمنا بإعداد إرشادات رسالة مرجعية للمنح الدراسية ؛ يرجى طباعتها أو إعادة إرسالها إلى مراجعك ، لأنها ستساعد مراجعك في كتابة خطاب مرجعي جيد نيابة عنك.

إجراءات الاختيار:

الخطوة1 : يتحقق مكتب الخدمات الدولية في UM من اكتمال جميع الطلبات بعد 1 فبراير/ شباط 2021.

الخطوة 2 : يرسل مكتب UM International Services Desk جميع الطلبات الكاملة إلى كل كلية UM في فبراير / شباط2021.

الخطوة 3: تختار كل كلية وترتب أعلى 5٪ من المتقدمين للمنح الدراسية وترسلهم إلى مكتب UM International Services لإجراء فحص نهائي في مارس/ اذار 2021.

الخطوة4: يؤكد مكتب UM International Services على اختيارات أعضاء هيئة التدريس بحلول نهاية مارس – اذار2021.

الخطوة 5: سيقوم مكتب خدمات UM الدولية بإبلاغ جميع المرشحين بحالة طلباتهم في أبريل/ نيسان 2021. سيتم اختيار حالتك أو إدراجها في قائمة الانتظار أو رفضها بحلول بداية مايو/ ايار 2021 على أبعد تقدير. سيتم تغيير حالات الطلبات المدرجة في قائمة الانتظار إلى محددة أو مرفوضة بحلول مايو/ ايار 2021.

سيتلقى الحاصلون على المنحة مزيدًا من المعلومات حول برنامج UM Pre-Academic Training والوصول إلى ماستريخت عند استلام خطابات الجائزة.

يعد التدريب قبل الأكاديمي UM مكونًا إلزاميًا لمدة ثلاثة أسابيع من برنامج UM Holland-High Potential Scholarship. سيقام التدريب قبل الأكاديمي في أغسطس/ اب 2021.

الخطوة 6: يجب عليك التوقيع على خطاب المنحة وإعادته إلى مكتب خدمات UM الدولية لقبول المنحة الدراسية.

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التواصل:scholarships@maastrichtuniversity.nl +31 43 388 5388